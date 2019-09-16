РИАМО - 16 сен. Ссора между мужчиной и девушкой в Ленинском округе закончилась поножовщиной, мужчину доставили в больницу, сказал в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

14 сентября в 19:55 в поселке Володарского Ленинского округа на улице Зеленая из квартиры дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки, пневмотораксом в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД девушка 1993 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.