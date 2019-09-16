РИАМО - 16 сен. Информация об отключении света на станции столичного метро «Выхино» не соответствует действительности, станция работает в штатном режиме, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы городской подземки.

Ранее в сети появилась информация об отключении света на станции столичного метрополитена «Выхино».

«На Выхино у нас никаких проблем нет. Все работает в штатном режиме. Информация не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.