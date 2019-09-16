РИАМО – 16 сен. Труп пожилой женщины с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире в столичном районе Чертаново, позднее по подозрению в совершении злодеяния задержали сына пенсионерки, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

В службу «02» 15 сентября из медицинской службы поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Чертановская, дом 29.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с множественными колото-резаными ранениями головы, рук и спины, с переломами ребер справа, с кровоподтеками, ссадинами лица и тела обнаружен труп хозяйки квартиры – женщины 1946 года рождения, пенсионерки», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что позднее в квартире по месту жительства полицейские задержали безработного мужчину, 1971 года, который приходится сыном погибшей.

«В ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, неустановленным предметом он нанес своей матери указанные телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте», – пояснил источник.

В свою очередь сотрудник пресс-службы СК по городу Москве уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.