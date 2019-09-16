РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. В Балашихе ищут 42-летнего Андрея Миронова, местонахождение которого неизвестно с 12 сентября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 42-летний Андрей Александрович Миронов, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 12 сентября его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Миронова 184 сантиметра, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в ветровку цвета хаки, черную футболку с серым рисунком, серые спортивные штаны с черными лампасами, возможно черная бандана. С собой была черная спортивная сумка через плечо.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».