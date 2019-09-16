РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска активисты создали одноименную инициативную группу для решения проблемных вопросов, сообщил активист Михаил Чириков.

«В Подольске жители микрорайона Силикатная-2 создали одноименную инициативную группу. А меня избрали ее председателем. В дальнейшем из инициативной группы будет создано территориальное общественное самоуправление. Теперь любой житель Силикатной-2 может вступать в инициативную группу и участвовать в решении проблем нашего микрорайона», - написал Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что активисты планируют решать следующие вопросы: строительства поликлиники, улучшения экологии, предоставления качественных услуг ЖКХ, улучшения транспортной доступности и многие другие.