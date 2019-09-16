РИАМО - 16 сен. Подмосковные грибники за два часа установили первый мировой рекорд по массовому сбору грибов в России, собрав 227 различных видов, в том числе редчайшую омфалину желтую, пишет в понедельник «Московский комсомолец».

Массовый сбор грибов прошел в минувшую субботу в Рузском округе. Устанавливать рекорд взялись 50 человек. Им предстояло собрать как можно больше разных видов грибов вне зависимости от того, съедобные они или нет. В итоге из 227 найденных видов по-настоящему ядовитыми оказались только пять - два вида волоконниц, паутинник, ложный опенок и свинушка тонкая.

«Нашли очень редкий для Подмосковья гриб — омфалину желтую. Фактически это лишайник, хотя имеет плодовое тело, как у нормального гриба. Он растет в более северных широтах или горах. Я вижу его первый раз в жизни», - рассказал организатор и главный эксперт акции, миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Он добавил, что поставленный рекорд ляжет в основу создания Книги грибных рекордов России. Далее еще 2-3 года энтузиасты будут накапливать новые рекорды в других номинациях. Когда скопится достаточно информации, ее включат в первый выпуск книги. Впоследствии книгу собираются переиздавать раз в 1-2 года.

«Честно говоря, я думал, что мы найдем меньше грибов — примерно 170-180 видов. Летом было грибное изобилие, а сейчас — полный провал. Если бы нынешняя осень была как в прошлом году, мы могли бы собрать даже 600 видов грибов», - добавил миколог.

По его словам, вся акция продолжалась порядка 10 часов. Из них два часа ушло на сбор грибов, а около восьми часов заняла сортировка находок и определение видов грибов.