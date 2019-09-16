РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. На минувшей неделе пожарные Люберец 49 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю, с 9 по 15 сентября , подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 49 выездов по сигналу тревоги. Подразделение участвовало в ликвидации девяти пожаров, два из них произошли на территории городского округа Люберцы, все без пострадавших», – сказал Иванов.

Он добавил, что на Котельническом проезде сгорел легковой автомобиль. Также на прошедшей неделе сгорела баня в деревне Кирилловка.