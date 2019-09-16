РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В подмосковных Люберцах участились случаи совершения квартирных краж, жителей призывают установить сигнализацию, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника МУ МВД России «Люберецкое» по охране общественного порядка Сергей Разгуляев.

«В городском округе Люберцы участились случаи квартирных краж. Воры используют время, пока люди в отпусках, на дачах. Призываем жителей установить сигнализацию», - сказал Разгуляев.

Он добавил, что с 9 по 15 сентября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1849 обращений жителей. Возбудили 36 уголовных дел, 31 преступление раскрыли. Среди них - два случая нелегальной миграции, шесть случаев, связанных с наркотиками, и 15 краж (10 раскрыли).

«Сегодня (16 сентября - ред.) на общественной стоянке в Люберцах с автомобиля сняли четыре колеса. Подозреваемые задержаны», - отметил Разгуляев.

Также на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 161 ДТП.