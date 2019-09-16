РИАМО – 16 сен. Потребление яиц на завтрак может губительно отразиться на сердечно-сосудистой системе, а также спровоцировать развитие диабета при определенных условиях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне такими выводами поделились ученые из Техасского университета.

«Исследователи провели два эксперимента, в которых приняли участие 48 человек, и выяснили, чем могут быть опасны яйца на завтрак. Первый опыт, в ходе которого участники питались нормально и готовили яйца по своему усмотрению, показал, что само по себе потребление яиц не означает, что в организме появится переизбыток насыщенных жиров, которые являются «провокаторами» проблем с сердцем», – отмечается в сообщении.

Тогда как более ранние исследования коллег группы ученых из Техаса подтверждали обратное.

«Ученые отметили, что «вредности» яйцам добавляют методы приготовления: например, обжаривание на сливочном масле, а также традиционные добавки – колбаса и бекон, с которыми обычно готовят яйца на завтрак», – поясняется в материале.

По мнению одного из ученых, потреблять часто такой стереотипный завтрак с дополнительными продуктами не стоит.

После проведения второго исследования ученые выяснили, как потребление яиц влияет на уровень глюкозы в крови. Участникам было случайным образом назначено есть определенные завтраки, рассчитанные на то же количество калорий и такое же количество жира, углеводов и белка.

Так, удалось выяснить, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает «существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови».

«Для здоровых людей нет ограничений на потребление яиц», – заверили ученные.

Также дополнительный анализ тех, кто обычно ел больше яиц по сравнению с теми, кто ест меньше яиц, не установил разницы между уровнями глюкозы.