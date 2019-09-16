РИАМО - 16 сен. В Подмосковье и Москве до 18 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее «желтый» уровень объявили до 17 сентября. Теперь же предупреждение действует до 04:00 18 сентября в столице и области. Ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен также на территории Рязанской и Смоленской областей.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Во вторник ночью будет 7-9 градусов, в среду от 3 до 8 градусов.