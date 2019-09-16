РИАМО – 16 сен. На маркировке товара обязательно должны быть подписаны наименование пищевой продукции, состав, количество (вес), дата изготовления и срок годности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Чтение маркировки товара зачастую становится проблематичным для потребителей, поэтому специалисты Роскачества дали советы, как быстро сориентироваться в ее содержании. Эксперты отметили, что, читая состав продукта, первым указываются те ингредиенты, массовая доля которых больше, дальше они перечисляются по убыванию. При этом фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности», — говорится в сообщении.

Эксперты Роскачества отметили, что требования к наименованию товара, его точная характеристика, очень строгие. Производитель может придумать любое название, но оно должно располагаться рядом с наименованием.

Есть требования в том числе к шрифтам на упаковке. Наименование и количество указывается шрифтом не менее двух миллиметров высотой. Дата изготовления, срок годности, условия хранения, состав и другие сведения должны указываться шрифтом не менее 0,8 миллиметра высотой.