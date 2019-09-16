РИАМО - 16 сен. С понедельника в связи с сокращением светового дня изменился режим работы Московского зоопарка, теперь его рабочий день длится 11 часов вместо 13,5 часов, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

С 1 сентября Московский зоопарк перешел на осенний режим работы - с 07:30 до 21:00.

«Теперь он будет открыт для посещения с 09:00 до 20:00. Приобрести билет в кассах можно будет с 09:00 до 19:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию. Также изменится время работы Детского зоопарка: он будет принимать юных гостей с 09:00 до 19:00, а кассы на вход в него будут работать с 09:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

До 30 сентября в зоопарке проходит акция «Сумерки». В ее рамках каждый желающий может попасть в зоопарк бесплатно - для этого нужно проявить немного фантазии и прийти в костюме летучей мыши или Бэтмена.

Осенняя погода и сокращение светового дня вносят свои коррективы не только в режим работы зоопарка, но и в жизнь некоторых его обитателей. Так, с понедельника к переезду в закрытый теплый вольер готовится карликовый бегемот Ксюша. К концу сентября она покинет экспозицию и вернется следующим летом. Весь холодный период года бегемот содержится в специальном внутреннем помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность, а также есть два бассейна, в которых животное может вдоволь поплавать.

Вслед за Ксюшей в свои теплые вольеры переедут другие теплолюбивые животные: равнинный тапир, дик-дики Кирка, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны и представители других видов.

Пока одни обитатели зоопарка готовятся к переходу в зимние вольеры, другие утепляются по-своему. Например, летний мех на более теплый и густой меняют овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки, а также представители семейства кошачьих во главе со скрытным манулом.

«А вот новоселы зоопарка большие панды Диндин и Жуи ждут холодов и первого снега с нетерпением: жара этим медведям не слишком нравится, хотя дискомфорта от нее они и не ощущают благодаря специальной климатической системе, установленной в их вольере. Тем не менее зимой Диндин и Жуи будут гулять на улице и играть в снегу. Благодаря теплому и густому меху морозы пандам не страшны», - добавили в зоопарке.

По прогнозам специалистов, во второй половине сентября в спячку погрузятся сурки. Уже сейчас самец Арчи и самки Сара и Нагайна выглядят очень сонными, а из своей уютной норы выходят только через день. Следом за сурками уснут тушканчики, сони и тенреки, еноты и енотовидные собаки, бурая медведица Роза и ее гималайские сородичи.

Ранее в Московском зоопарке рассказали о пополнении коллекции - в зоосаде появились две годовалые самки осла Пуату из Чехии. Сейчас Адель и Сара находятся в карантине под наблюдением специалистов. Посмотреть на них можно издалека на новой территории в наружном вольере ветеринарного корпуса.