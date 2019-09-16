РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме на Садовой улице в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, на тушение пожара потребовалось более девяти часов, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пятнадцатого сентября в 12:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Садовая, дом №60. В 22:05 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 28 человек.