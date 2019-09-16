РИАМО — 16 сен. Минтруд назвал вакансии с самой высокой зарплатой в российских службах занятости в первом полугодии, в топ вошли профессии механика, пилота и начальника участка в угледобывающей промышленности, пишет в понедельник газета «Известия».

«Максимальную зарплату — 430 тысяч рублей — предлагали механику по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Второе и третье места поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности с доходом 330 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

По итогам прошлого года механик тоже был в топе, но на третьем месте с зарплатой в 400 тысяч рублей. На первом месте был коммерческий директор на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов (420 тысяч рублей), на втором - гендиректор консалтинговой компании (400 тысяч рублей).

В первом полугодии 2019 года в топ вошли следующие вакансии: коммерческий директор (290 тысяч рублей), заведующей гостиницей (290 тысяч рублей), программист в нефтегазовой промышленности (270 тысяч рублей), спортсмен-инструктор (250 тысяч рублей), шеф-повар (230 тысяч рублей), машинист горных выемочных машин (225 тысяч рублей), сварщик (210 тысяч рублей).

Эти вакансии вывешены на портале «Работа в России». Откликнуться на вакансию могут кандидаты из любого региона.

Директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что механики на рыбодобывающих судах действительно получают довольно большие зарплаты — около 200 тысяч рублей. Но зарплата в 430 рублей встречается редко, ее можно объяснить срочной необходимостью. Как следует из данных аналогичных вакансий, механик должен иметь среднее специальное образование, хотя высшее будет преимуществом. Многие компании также рассчитывают, что работник будет знать технический английский и иметь опыт работы от 5 лет.

Руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко также добавил, что компании могут предлагать высокие зарплаты экстренно необходимым специалистам. Еще одним фактором является дефицит некоторых профессий. Однако большинство зарплат по вакансиям из топ-10 — скорее исключение из правил. Но при этом пилотам иногда предлагают и больше, чем 330 тысяч рублей. Недавно на портале «Работа.ру» размещали вакансию с зарплатой 600 тысяч рублей.