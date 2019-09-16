РИАМО - 16 сен. На этой неделе в Минтруде обсудят введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, пишет в понедельник газета «Известия».

«В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, следует из информации на сайте Федерального центра компетенций. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства», - отмечается в статье.

Замминистра экономического развития РФ Петр Засельский рассказал изданию, что конкретных параметров перехода на четырехдневку пока нет. По его словам, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

«На предприятиях… работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — подчеркнул Засельский.

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю ранее поднял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что российское трудовое законодательство должно соответствовать времени, стать более гибким, при этом необходимо учитывать пожелания и работников и работодателей.

Директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов предупредил, что при сокращении рабочей недели надо быть готовыми к изменению режима работы, например, магазинов. При этом точно не готовы к сокращению трудовой недели такие службы, как полиция, МЧС, электросетевые компании. Для обеспечения непрерывной работы там понадобятся новые сотрудники, а Россия близка к ситуации дефицита рабочей силы.