РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске похитили автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,9 миллиона рублей, припаркованный возле жилого дома на Красногвардейском бульваре, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

«В Подольске 14 сентября в дежурную часть (отделения полиции - ред.) обратился местный житель, который сообщил о том, что у дома №15А по улице Красногвардейский бульвар с 18:00 10 сентября до 17:00 14 сентября неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска. Сумма ущерба составила более 1,9 миллиона рублей», - сказал сотрудник.

Он отметил, что 15 сентября по данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.