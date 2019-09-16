РИАМО – 16 сен. Ушел из жизни почетный гражданин города Серпухова Владимир Алексеевич Шолохов, ему было 80 лет, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

О его кончине стало известно 15 сентября.

«Владимир Алексеевич – коренной серпухович. Свою трудовую деятельность начал в 1959 году помощником мастера ткацкого производства Занарской фабрики. После срочной службы в рядах Советской Армии работал главным механиком в/ч 42708 и учился во Всесоюзном заочном институте текстильной и легкой промышленности, получил специальность инженера-механика. С 1971 года трудился в Серпуховском тресте газового хозяйства на должности главного инженера, зарекомендовав себя технически грамотным специалистом, умелым организатором производства», – говорится в сообщении.

В 1986 году Шолохов возглавил предприятие, обеспечивая устойчивую и безаварийную эксплуатацию газового хозяйства. Под его руководством трест неоднократно становился призером профильных конкурсов, завоёвывал звание «Лучшее предприятие газового хозяйства».

«Трудовая деятельность Владимира Алексеевича Шолохова была отмечена многочисленными наградами. 31 августа 1998 года указом президента России ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», – уточняется в материале.

Шолохов пользовался большим авторитетом у жителей Серпухова – его всегда отличало не только неравнодушное отношение к делу, но и активная жизненная и общественная позиция. В 2005 году он был избран депутатом совета депутатов города Серпухова.

Администрация городского округа Серпухов выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича и разделяют с ними боль утраты.