РИАМО - 16 сен. Утром в понедельник в четырех аэропортах Московского региона отменили и задержали 59 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 20 рейсов. В Домодедове 28 рейсов задержано и пять отменено. В аэропорту Шереметьево задержаны три рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский зафиксировали три задержки рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.