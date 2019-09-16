РИАМО - 16 сен. В столичных центрах госуслуг «Мои документы» на этой неделе проведут бесплатные мастер-классы, занятия и семинары, на которых участников научат записываться на прием в госучреждения через mos.ru, а также познакомят с инвестированием в бизнес, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома» участники узнают, как зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru, правильно передавать показания приборов учета и записаться на прием в государственные учреждения. Также специалист центра расскажет обо всех действующих электронных услугах», - говорится в сообщении.

Кроме того, во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО организуют семинар «Маркировка товаров. Внедрение государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров». Он пройдет 17 сентября с 15:00 до 17:00. На встрече расскажут об особенностях маркировки товаров и переходе на цифровую маркировку.

Во флагманском офисе «Мои документы» в ЮЗАО объяснят, какие инвестиции в бизнес можно считать эффективными. Семинар пройдет 19 сентября, продолжительность встречи — с 13:00 до 15:00.

Научиться не допускать стрессовых ситуаций и контролировать свои эмоции можно будет на семинаре «Эмоциональный интеллект. Как управлять своим состоянием и чужими эмоциями?» Он состоится 22 сентября во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО. Занятие начнется в 11:00 и продлится до 14:00.

Кроме того, 19 сентября в центре госуслуг «Мои документы» района Москворечье-Сабурово пройдет мастер-класс по аппликации «День рождения смайлика». Начало в 14:00.

Центр госуслуг района Беговой приглашает 20 сентября на мастер-класс по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка». Занятие продлится с 13:00 до 14:00.