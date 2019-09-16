РИАМО - 16 сен. В подмосковном Можайском городском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для людей он не представляет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Находку сделали 15 сентября на Малиновской улице в деревне Павлищево.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте выставлена охрана силами ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 17 сентября.