РИАМО - 16 сен. С нового учебного года в кадетских классах 20 столичных школ появились три новых направления: военная логистика, военный перевод, а также защита прав потребителей и благополучия человека, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить кадетское образование могут ученики 7–11-х классов. Школьников принимают в кадетские классы по результатам конкурса. При поступлении учитываются их успехи в учебе, физическое развитие и состояние здоровья.

«Всего в кадетские классы на новые направления поступили около 420 детей. Почти половина из них решили освоить основы профессии военного переводчика, около ста ребят — логиста. Направление защиты прав и благополучия человека выбрали порядка 120 школьников», — сказал представитель пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

На сегодняшний день кадеты проходят предпрофессиональную подготовку по 12 профилям, у каждого из которых своя программа. В Москве кадетские классы открыты в 231 школе, в них обучаются 20 тысяч ребят.

Первые два года в кадетских классах школьники проходят общеобразовательную школьную программу, военную подготовку, а также углубленно изучают историю, занимаются бальными танцами, спортом, посещают уроки этикета и творческие занятия.

Дополнительно для школьников организовывают ознакомительные лекции о выбранном ими направлении и будущей специальности. В девятом классе начинается более тесное знакомство с профессией. В организации уроков принимают участие не только школьные учителя, но и преподаватели вузов-партнеров.

Также ученики ездят на тематические экскурсии и посещают занятия на площадках федеральных министерств и ведомств. Учеников 10–11-х классов уже готовят к поступлению в профильный вуз. Во время занятий они используют учебное и лабораторное оборудование, тренажеры и симуляторы, а также решают ситуационные задачи.

Кадетские классы в столичных школах появились в 2014 году. Помимо направлений военного перевода, логистики, а также защиты прав потребителей и благополучия человека, в них открыты еще девять профилей, таких как:

— сухопутные войска;

— военно-космические силы;

— ракетные войска стратегического назначения;

— военно-морской флот;

— специализации МВД;

— специализации МИД;

— специализации МЧС;

— специализации ФСБ;

— специализации ФСО.