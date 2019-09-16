РИАМО - 16 сен. Осенью в столичных парках москвичам и гостям города предложат широкую развлекательную программу, например, можно будет сыграть в флорбол или посетить лекции ораторского мастерства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На осенний сезон парки подготовили для горожан новую увлекательную программу. До конца ноября в них будут работать творческие кружки, лектории и спортивные секции», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В парке «Ангарские пруды» осенью организуют тренировки по флорболу, игра уже завоевала популярность во многих странах Европы, в Россию она пришла относительно недавно. Флорбол напоминает хоккей на траве. Удары по пластиковому мячу наносят специальными легкими клюшками, а сама игра может проводиться на любой площадке с ровным полом.

Занятия будут проходить до конца октября в хоккейной коробке, расположенной на пересечении улицы Софьи Ковалевской и улицы 800-летия Москвы. Дети от шести до девяти лет тренируются по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00, а также по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Дети от 10 лет и старше – будут посещать тренировки по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00 и по воскресеньям с 12:00 до 13:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

В большом зале центра творчества Таганского парка в сентябре откроется студия ораторского искусства, в которой расскажут про речевые техники и помогут освоить мастерство публичных выступлений.

Занятия рассчитаны на взрослых и детей старше 12 лет, проведет их профессиональный диктор и актер Ильдар Шамиков. Студия будет работать всю осень по средам и пятницам с 15:00 до 16:00. Группы уже формируются. Предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 912-38-83. Подробности на сайте парка.

Кроме того, еще в 12 парках столицы пройдут десятки увлекательных экскурсий и квестов. С сентября по ноябрь их участники смогут побывать на подводной лодке, вспомнить пионерское детство или погрузиться в мир виртуальной реальности.