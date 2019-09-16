РИАМО - 16 сен. Летние кафе могут работать в Подмосковье до 1 ноября, однако владельцы имеют право закрыть их раньше по своим соображениям, сообщил РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Согласно закону Московской области от 30 декабря 2014 года №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» летние кафе могут осуществлять свою работу с 1 апреля по 1 ноября», - сказал Посаженников.

Он добавил, что некоторые веранды могут закрыться раньше, это зависит от погодных условий и решения собственника объекта общепита.

Ранее синоптики сообщили, что уже на этой неделе температура воздуха в Московском регионе местами может опуститься ниже нуля градусов. К выходным вместе с дождем могут выпадать первые «белые мухи». Однако первый снег будет носить символический характер.

В этом сезоне в Московской области открылись около 600 сезонных кафе различных форм – террасы, шатры, зонтики. Данный формат становится все более популярным в регионе. Как ранее пояснял Посаженников, посетителям летняя веранда позволяет приятно отдохнуть на свежем воздухе, а владельцам заведений дает дополнительную рекламу и прибыль.