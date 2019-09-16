РИАМО - 16 сен. Подмосковные полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Шаховской в возрасте 29 и 34 лет по подозрению в совершении серии краж автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время, используя специальное оборудование для вскрытия замков и запуска двигателей, похищали автомобили популярных корейских марок с неохраняемых стоянок на территории Московского региона», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Полицейские задержали подозреваемых по местам их жительства. При проведении обыска в квартирах правонарушителей было обнаружено электронное оборудование, предназначенное для вскрытия охранной системы и запуска двигателей машин, а также регистрационные знаки похищенных транспортных средств.

«Полицейскими установлена причастность задержанных к совершению шести эпизодов противоправной деятельности. Злоумышленники похитили имущество на общую сумму более 2,5 миллионов рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.

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