РИАМО - 16 сен. В вагонах поездов, курсирующих по Московским центральным диаметрам, установят более 2,5 тысяч камер видеонаблюдения, записи с них в режиме онлайн будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста, чтобы при необходимости он мог оперативно отреагировать на ситуацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В семивагонных составах новейшей серии «Иволга 2.0» будет по 82 камеры видеонаблюдения. Из них 72 устройства установят в салонах вагонов, шесть камер в кабинах машинистов и четыре — снаружи поезда. С помощью наружных камер машинист сможет контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за целостностью поезда», — сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что шестивагонные составы «Иволга 1.0» будут оборудованы 56 камерами. Это обеспечит безопасность в электропоездах маршрутов МЦД.

Также в целях безопасности и профилактики вандализма в каждом поезде на МЦД будут находиться сотрудники охраны. Пассажиры смогут чувствовать себя комфортно и спокойно в любое время суток.

Поезда «Иволга» спроектированы в России, их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Они практически полностью состоят из отвечественных комплектующих. В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов.

Движение по первым двум МЦД планируют запустить к концу этого года. На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», который пройдет от Одинцова до Лобни и МЦД-2 «Курско-Рижский» будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 — так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.

В перспективе появятся и другие диаметры: в частности, рассматривается возможность создать маршруты, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.

Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.