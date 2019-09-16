РИАМО - 16 сен. В столице стартовал новый сезон проекта «Учебный день в музее», который позволяет московским школам проводить занятия в галереях и выставочных залах города, в проекте принимает участие 16 площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новом учебном году увеличилось количество дней, на которые учителя могут зарегистрировать школьные группы, а также количество групп, посещающих музей в течение одного дня. К примеру, Государственный музей-заповедник «Царицыно» теперь организует учебные дни для 30 групп в неделю, Мемориальный музей космонавтики — для 24, а Московский зоопарк — для 22 групп», — сказала исполняющая обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инна Голубева.

Для каждого предмета сотрудники музеев разработали свою программу. Темы уроков будут тесно связаны с площадкой, на которой они проводятся. Занятия основаны на музейных коллекциях, экспозиции используют для более глубокого изучения таких предметов, как математика, физика, химия, история, иностранный язык, литература и так далее. Такой подход способствует развитию познавательного интереса у детей.

По сравнению с прошлым годом, в проекте произошли некоторые изменения. Например, в прошлом году провести ряд уроков в Мемориальном музее космонавтики могли только педагоги пятых, седьмых и девятых классов, а теперь учебные дни доступны еще и для учащихся шестых и 10-х классов.

Для детей этой группы разработаны материалы по русскому языку, математике, ОБЖ, изо, физике, геометрии и астрономии. С этого года в Дарвиновском музее стали доступны уроки для учеников начальной школы, а в музее-заповеднике «Царицыно» — для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Присоединиться к проекту в этом учебном году планируют Московский государственный музей С.А. Есенина, Музей русского зарубежья, Мемориальная музей-квартира А.И. Солженицына, Государственный музей М.А. Булгакова, Государственный музей В.С. Высоцкого, Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени, Дом-музей В.Л. Пушкина и Музей героев Советского Союза и России.

Музеи Москвы традиционно принимают активное участие в школьном образовании. В проекте «Музеи — детям» участвует 91 культурная площадка. За два года действия проекта школьники и учащиеся колледжей бесплатно посетили столичные музеи более 900 тысяч раз. Самыми популярными культурными площадками оказались Дарвиновский музей, музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино», а также Мемориальный музей космонавтики.