РИАМО - 16 сен. В середине этой недели в Москве и Подмосковье похолодает настолько, что по утрам уже не помешает шапка, сообщил РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник ночью будет 7-9 градусов, в среду - 3-8 градусов, в четверг - 1-6 градусов, а в пятницу и субботу – от минус 2 до плюс 3 градусов. Наверное, в среду, когда будет 3-8 градусов, шапка уже не помешает. В общем, во второй половине и ближе к концу недели», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в Московский регион еще вернется тепло, однако назвать точные сроки потепления пока нельзя.

Ранее психолог Илья Шабшин рассказал, как сохранить хорошее настроение осенью. По словам специалиста, следует чаще пользоваться комнатными лампами и люстрами, восполняя дефицит света, а также активно общаться с друзьями и близкими.