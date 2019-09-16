РИАМО - 16 сен. Облачная погода, временами дождь ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха не превысит 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 14-16, по области плюс 11-16 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба.

«С приходом осеннего ненастья, первыми из заболеваний напоминают обострения хронических воспалительных заболеваний: суставов, позвоночника, органов дыхания, и, конечно, рост простудных заболеваний. В числе сезонных обострений - язвенная болезнь желудка, некоторые кожные заболевания», - предупреждают синоптики.

Также они добавили, что начало осени часто сопровождается и ухудшением общего самочувствия, снижением активности, настроения. Это является поводом для своевременной профилактики и лечения имеющихся хронических недугов, повышения иммунитета.