РИАМО - 15 сен. По итогам 13 тура ФНЛ «Арена Химки» стала вторым по посещаемости стадионом, матч в субботу посетили 4,3 тысячи зрителей, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

ФК «Химки» сыграл против «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу подмосковной команды.

«На игре «Химки» - «Чайка» на стадионе «Арена Химки», завершившейся со счетом 1:0, присутствовали 4,3 тысячи зрителей. На матче в Волгограде - 23 117, в Курске - 3 150», — говорится в сообщении.

ФК «Химки» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ после 13-ти туров сезона 2019/20.

Всего матчи 13 тура посетили 490 тысяч человек, в среднем 3,8 тысячи за матч.