РИАМО - 15 сен. Соревнования по кроссу среди лыжников-гонщиков «Лунь-kross» провели в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мероприятие проходит уже второй год подряд на территории деревни Жигалово. На дистанциях от 500 метров до 3 километров в зависимости от пола и возраста боролись спортсмены из Москвы, Химок и Солнечногорска», — говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступил спортивный клуб «Лунево». Соревнования прошли на беговой трассе в Жигалове.

«Сложный рельеф трассы добавил азарта и спортивного задор. Сильная конкуренция и дружеская обстановка, оставили незабываемые впечатления у всех участников соревнований», — отмечается в сообщении.

Всего в кроссе приняло участие 60 человек.