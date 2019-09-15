РИАМО - 15 сен. В Коломне с 13 по 15 сентября прошел Открытый кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку, спортсмен из Подмосковья Александр Шульгинов занял третье место в забеге на 500 метров в составе сборной России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Подмосковный спортсмен преодолел дистанцию за 41,413 секунды. Он уступил двум представителям Казахстана. Первым к финишу пришел Абзал Ажгалиев (40,78 секунды), вторым стал Денис Никиша (41,063 секунды).

«Несмотря на свой молодой возраст, Александр Шульгинов уже является обладателем нескольких наград международного уровня. На счету шорт-трекиста из Подмосковья два серебра чемпионатов Европы в эстафетных дисциплинах. Бронза Открытого кубка СКР в Коломне станет дополнением в этом ряду медалей наднационального масштаба», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он пожелал атлету прогрессировать от старта к старту и покорять новые спортивные высоты.