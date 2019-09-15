РИАМО - 15 сен. На старт велозаезда GranFondo в воскресенье в Серпухове вышли 1,5 тысячи велосипедистов, как любителей, так и профессионалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Организаторы подготовили для участников три различных дистанции протяженностью 30, 60 и 90 километров. Старт заезда был дан на аэродроме «ФИНАМ», маршрут пролегал по территории городского округа Серпухов через город Пущино, а также Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник», — говорится в сообщении.

В зачете мужских команд первое место заняли велосипедисты RCA Team, а вслед за ними финишировали спортсмены из «АльпсКлаб» и «Яртим». У женщин сильнейшими стали представительницы команды «Серпантин», серебро досталось RCA Team 2, а тройку призеров замкнули спортсмены RCA Team 1.

В абсолютном зачете гонки на 90 километров у мужчин быстрейшим стал Александр Жданов, показавший время 2 часа 7 минут и 24,24 секунды, а среди женщин не было равных Галине Стрельцовой с результатом в 2 часа 12 минут и 47,43 секунды. На дистанции 60 километров первым финишировал Артур Спирин (1 час 38 минут и 27,5 секунды). В заезде на 30 километров быстрейшим стал Евгений Ломакин (53 минуты и 32,31 секунды).

В соревнованиях поучаствовали и спортсмены с ограниченными возможностями на хэндбайках.

«Хочу поздравить всех участников события с окончанием очередного сезона велозазедов GranFondo. Эта серия является крупнейшей в России и уже третий год подряд успешно проводится на территории Московской области, объединяя между собой любителей и профессионалов», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в 2019 году этапы проходили в городских округах Рузском, Можайском, Волоколамском, Клину, Коломенском, а гонка в Серпухове, собравшая более 1,5 тысяч участников, стала ярким завершением всей серии.