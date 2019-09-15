РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В микрорайоне Климовск Подольска неизвестный убил собаку, сбитую автомобилем на улице Ленина, сообщила «РИАМО в Подольске» активистка округа.

Инцидент произошел в микрорайоне Климовск на улице Ленина 14 сентября.

«В районе 19:44 я увидела пост о том, что собаку, которая бегала по району и не была агрессивной, сбили возле дома № 7. Водитель уехал, а собака осталась лежать в кустах. Я поехала ей помочь, но, когда приехала, собаку не нашла. Я не догадалась посмотреть возле подъездов, искала в кустах рядом с домом и возле дороги. Думаю, что на тот момент она уже была мертва, потому что уже не было слышно лая. По словам местных жителей, собака поползла к ближайшему дому и лаяла, прося помощи. Возле подъезда № 2 неизвестный человек перерезал собаке горло и убежал», - сказала активистка.

Она отметила, что по данному факту местные жители обратились в полицию.

«К сожалению, мой знакомый, который и вызвал полицию, убийцу не разглядел. Он видел только убегающего темного человека», - пояснила она.