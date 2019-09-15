РИАМО - 15 сен. В Москве неизвестный в ходе дорожного конфликта ранил мужчину из травматического оружия, после чего скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 17:30 с бульвара Дмитрия Донского, дом 11 поступило сообщение о ранении мужчины. Прибыли экипажи, по предварительным данным установлено, что в ходе дорожного конфликта неизвестный из травматического оружия причинил ранение мужчине и скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленника. Также устанавливается точное место совершения преступления.

Мужчина устроил стрельбу во дворе дома на северо‑востоке Москвы>>