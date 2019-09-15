РИАМО – 15 сен. В спортивное школе, расположенной в столичном районе Выхино-Жулебино, руку плавающего в бассейне ребенка засосало в трубу, сообщает РЕН ТВ.

«Мальчику всего четыре года. В результате происшествия он получил перелом пальца», — говорится в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

В августе в одном из отелей турецкой Антальи произошел похожий случай - руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна. Девочка не смогла освободиться и выплыть на поверхность. Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, в итоге пострадавшая скончалась.

Врачи в Можайске собрали по частям переломанные руки 13‑летнего подростка>>