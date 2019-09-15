РИАМО - 15 сен. МЧС рассылает жителям Москвы СМС-сообщения с предупреждением о ветреной погоде в воскресенье, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

«ФГБУ «Центральное УГМС»: в воскресенье в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны!» - говорится в рассылаемом сообщении.

Ранее из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе до 17 сентября.