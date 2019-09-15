РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске убрали торчащие из-под земли железные углы на детской площадке по улице Тепличная после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке по улице Тепличная. Она отметила, что на одной из детских площадок из-под земли торчат железные углы у игровой лестницы.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта детской площадки на улице Тепличная, сообщаем, что по данному факту был проведен осмотр. Информация подтвердилась. Работы проведены», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.