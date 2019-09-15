РИАМО - 15 сен. В аэропорту Шереметьево задержали двух пассажирок рейса из Симферополя, которые распивали спиртные напитки на борту самолета, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в дежурную часть доставлены две пассажирки с рейса Симферополь - Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна», - говорится в сообщении.

Задержанных пассажирок привлекли к административной ответственности.