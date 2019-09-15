РИАМО - 15 сен. Безработного 20-летнего москвича задержали на северо-западе города по подозрению в вандализме, сообщается на сайте главка МВД России по столице.

В территориальный отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что на Таллинской улице на остановке общественного транспорта неизвестный нарушает общественный порядок.

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции на соседней улице по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержали подозреваемого», - говорится в сообщении.

Как оказалось, пьяный мужчина разбил защитные стекла на остановке общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.