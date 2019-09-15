РИАМО - 15 сен. В заказнике «Журавлиная родина» в подмосковном Талдомском городском округе в 25-й раз прошел фестиваль журавля, мероприятие проводят в период массового отлета этих птиц на юг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Все началось с того, что в начале 90-х годов сокращение численности журавлей в предотлетном скоплении почти с 2 тысяч дошло до 600. <…> Именно на это время приходится особенно активный период по активизации деятельности заказника, в 1993 году была создана программа «Эколого-просветительский центр «Журавлиная родина», трудилась дружина охраны природы студентов биофака МГУ. В рамках этой многогранной деятельности и появился фестиваль журавля», - говорится в сообщении.

В этом году почетным гостем фестиваля стал глава Талдомского округа Владислав Юдин, который поблагодарил организаторов мероприятия за работу по сохранению уникальной популяции серых журавлей, краснокнижных птиц и зверей.

Директор заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко рассказала, что в 2020 году заказник выходит на уровень природного парка и это позволит в большей степени развивать природоохранную, просветительскую и туристскую деятельность.

Гости фестиваля посетили журавлиные и бобровые экскурсии, уникальный музей болот, музей ядовитых растений. Также они смогли послушать лекции орнитологов и биологов, попробовать чай их дровяного самовара, приобрести необычные сувениры. Кроме того, для посетителей выступил фольклорный ансамбль «Благовест».