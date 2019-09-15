РИАМО – 15 сен. В Москве за мошенничество на 800 тысяч долларов задержали бывшего хоккеиста, выступавшего за молодежную сборную России и словацкий клуб КХЛ «Слован», сообщает ТАСС.

«В Москве задержан находящийся ранее в федеральном розыске Игорь Максимович Мусатов. Он обвиняется в совершении мошенничества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Спортсмена обвинили в мошенничестве с криптовалютой. В понедельник решится вопрос о мере пресечения.