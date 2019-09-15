РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы очистили вандальные надписи с остановки «Сквер Подольских курсантов» на улице Кирова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на вандальные надписи на автобусной остановке. Она отметила, что на остановочном пункте «Сквер Подольских курсантов» на улице Кирова неизвестные нарисовали граффити.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог №4 ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки от граффити остановочного пункта на улице Кирова и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке указанного остановочного павильона выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.