РИАМО - 15 сен. Российский МИД порекомендовал соотечественникам, которые находятся в Гонконге, держаться подальше от людных мест в связи с проведением очередного антиправительственного митинга, сообщает aif.ru.

«Россиянам рекомендуют избегать места массового скопления людей, так как сегодня в Гонконге тысячи человек вновь вышли на антиправительственный митинг в районе Козуэй-Бей», - отмечается в сообщении.

Из-за массового мероприятия закрылась часть магазинов и ресторанов, кроме того, прервано автобусное и трамвайное сообщение.

Акции протеста начались в Гонконге в июне. Люди протестуют против изменения закона об экстрадиции в материковую часть Китая.