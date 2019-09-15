РИАМО - 15 сен. С вечера воскресенья с сохранением в течение следующих суток в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19 часов воскресенья с сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

Ранее из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе до 17 сентября.