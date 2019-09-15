РИАМО - 15 сен. Движение транспорта полностью восстановили на улицах в центре Москвы после прохождения колонны участников осеннего велофестиваля, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Из-за велофестиваля были перекрыты часть Садового кольца, улица Красная Пресня, Смоленская набережная, аллея Славы, улица Лужники, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Успенская набережные.

«Движение полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

В 24-километровом заезде поучаствовали около 30 тысяч человек. Маршрут осеннего велофестиваля выбрали сами москвичи в ходе голосования на официальном сайте мероприятия и в соцсетях. Скорость движения велоколонны ограничили 15 километрами в час.