РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В деревне Федюково Подольска отловили двух безнадзорных собак после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отлов безнадзорных собак в деревне Федюково. Он отметил, что на улице Строителей, между домами № 17 и 18, часто собираются собаки. Жители недовольны постоянным лаем, а также тем, что они обитают у детской площадки.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории деревни Федюково и сообщает, что был произведен отлов безнадзорных животных в количестве двух особей», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.