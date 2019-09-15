РИАМО - 15 сен. Ирина Демидова из подмосковного Подольска в составе сборной России стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в эстафетной дисциплине 4х100 метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

Чемпионат проходит с 8 по 16 сентября в Саратове. В соревнованиях принимают участие свыше 600 спортсменов из 20 стран мира. Российской эстафетной команде в дисциплине 4х100 метров удалось установить мировой рекорд.



«Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту впервые с 2009 года проходит в России и успел преподнести несколько приятных сюрпризов. Одним из главных является чемпионство и мировой рекорд российской сборной в эстафете. Отдельно хочу отметить успех спортсменки из Подольска Ирины Демидовой, которая внесла существенный вклад в общий успех команды», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, примечательно, что именно в Подольске недавно прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок губернатора, а тренер сборной России является также наставником подмосковной команды.