РИАМО - 15 сен. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в третьем за 2019 год Московском велофестивале, в воскресенье велосипедисты проехали 24 километра по центру города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршрут заезда участники выбрали сами, проголосовав за один из пяти вариантов на официальном сайте велофестиваля и в соцсетях.

«От стартового городка на территории спорткомплекса «Лужники» велосипедисты проехали по четырем набережным, в том числе по Фрунзенской и Кремлевской, по Садовому кольцу до Красной Пресни и далее через улицу 1905 года – по Саввинской набережной снова к «Лужникам», - отмечается в сообщении.

До вечера в стартовом городке проходит развлекательная программа, которая включает велоквест, спортивные и творческие мастер-классы. Также работают интерактивные зоны, фотозона на велосипедную тематику и фудкорт. Кроме того, в рамках мероприятия проходит праздник уличных культур, а на главной сцене велофестиваля выступают артисты. Особые активности подготовлены и для малышей.

«Велофестиваль – это не просто масштабный велозаезд, это большой праздник для всей семьи. В этом году мы проводим его уже в третий раз – спасибо, что рассказываете друзьям, что такие события проходят в Москве. Мы также прислушиваемся к мнению участников и стараемся исправлять недочеты, которые были допущены в прошлые разы – хотим, чтобы на Московский велофестиваль ориентировались другие города и страны», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.