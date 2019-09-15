РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. В воскресенье вечером на улице Смирновская подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 2,4 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на улице Смирновская в сторону Москвы. Длина затора составляет 2,4 километра. Пробка начинается возле дома № 2А на Смирновской улице и продолжается до пересечения с улицей Калинина. Этот участок можно проехать за 17 минут.

Также небольшие пробки образовались на Новорязанском, Егорьевском шоссе. Пробки есть и на улице Кирова и Октябрьском проспекте.