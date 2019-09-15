РИАМО - 15 сен. В подмосковном Ленинском городском округе в рамках празднования 90-летия муниципалитета состоялось праздничное шествие трудовых коллективов, которое собрало в Видном свыше 4,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Флаги Российской Федерации, Московской области и Ленинского района пронесли заслуженный мастер спорта по плаванию, многократный победитель международных и российских соревнований, рекордсмен России и Европы, призер XXXI Олимпийских игр Евгений Рылов, мастер спорта по тяжелой атлетике, призер первенства Европы, шестикратный призер чемпионатов России, победитель международного турнира Юлианна Опекунова, капитан команды «Металлург» и сборной России по мотоболу, 20-кратный чемпион Европы и 23-кратный победитель Кубка России Владимир Сосницкий», - говорится в сообщении.

Это шествие стало самым массовым в современной истории муниципалитета. В руках участники держали воздушные шары, цветы и другую праздничную атрибутику.

«В единой колонне прошли работники предприятий, организаций и учреждений, наши творческие и спортивные коллективы, ветераны и молодежь. Люди разных поколений, профессий и судеб. Потому что день рождения района - это общий праздник для всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды сюда работать и остался навсегда. Кто отдавал и отдает свой труд, знания, талант на благо малой родины. Кто верен родному краю душой и сердцем», - обратился к жителям глава муниципалитета Валерий Венцаль.

По традиции праздничную колонну замыкали члены спортивного клуба «Металлург» - 24-кратные обладатели Кубка Европы в составе сборной России.